Günün transfer haberleri | 06.05.2017

Galatasaray'da, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'nun ardından yolların ayrılacağı ikinci isim Sinan Gümüş oldu. Teknik direktör Igor Tudor'un gözüne giremeyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sezon sonunda Florya'ya veda edecek. 2014 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı giyen Sinan'ın, kiralık olarak değil bonservisiyle satılması ön plana çıktı. Igor Tudor'un 'yeterince güçlü ve mücadeleci değil' diyerek beğenmediği Sinan Gümüş ile ilgilenen kulüpler arasında Alman ekibi Schalke 04 de yer alıyor. (Hürriyet)
Serie A temsilcisi İnter, Kara Kartal’ın tecrübeli yıldızı Tolgay Arslan’ın peşine düştü. Çizme temsilcisinin sportif direktörü Piero Ausilio’yla önceki gün Monaco’da görüşen tecrübeli futbolcunun menaceri Ahmet Bulut’un, ilk resmi teması kurduğu bildirildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Trabzonspor’un da ilgilendiği biliniyor. (Fanatik)
Galatasaray, FIFA'dan aldığı 4 aylık men cezası nedeniyle Bayer Leverkusen'de forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'na yöneldi. Başkan Dursun Özbek, yıldız ismi kiralamak hedefiyle ünlü menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi. (Sözcü)
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Inter ile Caner Erkin'in yanı sıra Gabigol'un transferi için de görüştü. Umut Güner, İtalyan kulübüne beklentilerin çok altında kalan sambacı için Talisca örneğini verdi. Inter'in bu yaklaşıma sıcak bakmasıyla 20 yaşındaki Brezilyalı hücumcunun 1 veya 2 sezonluğuna Beşiktaş forması giyme ihtimali belirdi. (Sözcü)
Sarı-kırmızılılar ‘çılgın çocuk’ Balotelli’nin transferinde sona yaklaştı. Fransız basını, 26 yaşındaki süper forvetin önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Galatasaray forması giyeceğini yazdı. İtalyan yıldızda yaşanacak olası pürüze karşılık Asamoah Gyan da gündeme alındı. (Fotomaç)