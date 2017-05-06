Günün transfer haberleri | 06.05.2017

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Galatasaray'da, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'nun ardından yolların ayrılacağı ikinci isim Sinan Gümüş oldu. Teknik direktör Igor Tudor'un gözüne giremeyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sezon sonunda Florya'ya veda edecek. 2014 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı giyen Sinan'ın, kiralık olarak değil bonservisiyle satılması ön plana çıktı. Igor Tudor'un 'yeterince güçlü ve mücadeleci değil' diyerek beğenmediği Sinan Gümüş ile ilgilenen kulüpler arasında Alman ekibi Schalke 04 de yer alıyor. (Hürriyet)