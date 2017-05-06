Galatasaray-Kasımpaşa (CANLI YAYIN)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY- KASIMPAŞA

STAT: TT Arena (Seyircisiz)

HAKEM: Özgür Yankaya

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

257 GÜN SONRA SEYİRCİSİZ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisinde taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynamaya cezası vermişti. Galatasaray, bu cezasını Kasımpaşa mücadelesinde çekecek. Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla bu sezon TT Arena'da ikinci kez seyircisiz atmosferde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu maçla birlikte 257 gün sonra seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Galatasaray, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında çekmişti. Bu karşılaşmayı Aslan, Eren Derdiyok'un 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.