Manchester City: 5 - Crystal Palace: 0

Karşılaşmaya Willy Caballero, Vincent Kompany, Gael Clichy, Nicolas Otamendi, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Leroy Sane, David Silva, Fernandinho, Yaya Toure, Gabriel Jesus ilk 11'iyle çıkan Manchester ekibi, maçın henüz 2. dakikasında 1-0 öne geçti. Takımını 1-0 öne geçiren David Silva, Manchester City formasıyla 50. golünü atmış oldu.

Mücadelenin ikinci golü, kaptan Vincent Kompany'den geldi. 49. dakikada Kevin de Bruyne'un pasında ağları havalandırdı. Bu golden yaklaşık 10 dakika sahne alan De Bruyne, bu kez ağları kendisi havalandırdı.

Mücadelenin kalan golleri 82. dakikada Raheem Sterling ve 90. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sonuçla puanını 69'a yükseltti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Sam Allardyce yönetimindeki Crystal Palace ise 38 puanda kaldı. Manchester City, Premier Lig'in 3. sırasında yer alırken Crystal Palace 16. sırada bulunuyor.