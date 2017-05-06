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FUTBOL

Fikret Orman'dan imza müjdesi...

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:36:32

  • 1 Fikret Orman'dan imza müjdesi...
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

  • 2 Fikret Orman'dan imza müjdesi...
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    İşte Orman'ın açıklamaları:

  • 3 Fikret Orman'dan imza müjdesi...
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    DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS'LA İLGİLİ

    "Taraftarlarımızdan Fırat Aydınus'la alakalı fazla derecede tepki var. Vodafone Arena'ya gelecek, ilk defa burada amaç yönetecek. Uzun zamandır ilk kez Beşiktaş'ın maçını yönetecek. Allah hakem şansı versin"

  • 4 Fikret Orman'dan imza müjdesi...
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    EZELİ RAKİPTEN TRANSFER KONUSU

    "Ezeli rakiplerimizden transfer yapabiliriz. İhtiyacımız olursa yaparız. Şu anda öyle bir durum görünmüyor. Olursa yaparız. Bu futbolun içinde olan şeyler."

  • 5 Fikret Orman'dan imza müjdesi...
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    "Beşiktaş da büyük bir kulüp. Ancak şu anda öyle bir planlamamız yok. Biz bu sene inşallah çok kısıtlı transfer yapıp, takımımızı bir daha ki seneye birbiriyle oynamaya ihtiyacı olan futbolcularla hazırlamak istiyoruz."

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