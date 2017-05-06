Fikret Orman'dan imza müjdesi...

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"Beşiktaş da büyük bir kulüp. Ancak şu anda öyle bir planlamamız yok. Biz bu sene inşallah çok kısıtlı transfer yapıp, takımımızı bir daha ki seneye birbiriyle oynamaya ihtiyacı olan futbolcularla hazırlamak istiyoruz."