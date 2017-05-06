Gençlerbirliği: 0 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adanaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Başkent'teki mücadelede galibiyet golünü 20. dakikada Mauricio Ramos kaydetti.

Bu sonucun ardından son sırada yer alan Adanaspor 23 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

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GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - ADANASPOR: 1

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Orhan Şam, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah, Scekic (Dk. 29 Khalili), Serdar Gürler, Milinkovic (Dk. 35 Muric), Aydın Karabulut, Velikonja (Dk. 59 Ring)

ADANASPOR: Karacic, Digao, Ramos (Dk. 83 Viera), Didi, Mustafa Sami Can Keskin, Tevfik Altındağ, Foguinho (Dk. 59 Bekir Yılmaz), Roni, Koman, Vinicius, Magaye (Dk. 74 Ahmet Dereli)

GOL: Dk. 20 Ramos (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Mi̇linkovic, Dk. 90 Ring (Gençlerbirliği), Dk. 70 Digao (Adanaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin Adanaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada iyi yükselen Aydın Karabulut'un kafa vuruşunda kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

20. dakikada Adanaspor öne geçti. Tevfik Altındağ'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan kullandığı korner atışında arka direkte boş pozisyonda kalan Ramos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Issah'ın pasında kaleciyle karşıya pozisyonda Velikonja'nın vuruşunda açıyı iyi kapatan Karacic, gole izin vermedi.

38. dakikada Aydın Karabulut'un soldan kullandığı faul atışında Orhan Şam'ın arka direkte boş pozisyonda kafa vuruşunda kaleci Kararic, topu kornere gönderdi.

41. dakikada Aydın Karabulut'un pasında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin soldan sert şutunda kaleci Karacic, ayaklarıyla golü önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Serdar Gürler'in pasında Velikonja'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Karacic gole izin vermedi.

50. dakikada Adanaspor ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Muric'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Karacic'ten dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

57. daikkada Serdar Gürler'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda kaleci Karacic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Ring vurmakta gecikince Karacic topa sahip oldu.

90+2. dakikada Palitsevich'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak az farkla direğin yanından kornere gitti.