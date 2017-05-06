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Bayern Münih: 1 - Darmstadt 98: 0
FUTBOL

Bayern Münih: 1 - Darmstadt 98: 0

Almanya'da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih, Darmstadt 98'i 1-0 yendi. Aytaç Sulu ve Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darmstadt, Bundesliga'ya veda etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:38:47 Güncelleme: 19:02:04

Almanya'da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Aytaç Sulu ve Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darmstadt 98'i 1-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galiyeti getiren gol 18. dakikada Juan Bernat'tan geldi. Hamit Altıntop, 85. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, 24 puanda kalan konuk ekip küme düştü. 

Bayern Münih kalesini koruyan 36 yaşındaki Tom Starke, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

GOMEZ, WOLFSBURG'U TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR
Bundesliga'nin diğer mücadelesinde ise Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0 yendi. Goller Didavi ve Gomez'den geldi.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 36 yaparak bitime 2 hafta kala küme düşme hattının 3 puanı üzerine çıktı.

Bundesliga'nin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Ingolstadt: 1 - Bayer Leverkusen: 1
Borussia Dortmund: 2 - Hoffenheim: 1
Borussia Mönchengladbach: 1 - Augsburg: 1

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