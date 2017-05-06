Bayern Münih: 1 - Darmstadt 98: 0

Bayern Münih kalesini koruyan 36 yaşındaki Tom Starke, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

GOMEZ, WOLFSBURG'U TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Bundesliga'nin diğer mücadelesinde ise Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0 yendi. Goller Didavi ve Gomez'den geldi.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 36 yaparak bitime 2 hafta kala küme düşme hattının 3 puanı üzerine çıktı.

Bundesliga'nin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Ingolstadt: 1 - Bayer Leverkusen: 1

Borussia Dortmund: 2 - Hoffenheim: 1

Borussia Mönchengladbach: 1 - Augsburg: 1