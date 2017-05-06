İspanya ligi La Liga'da lider Barcelona, evinde 63 puanla 5. sırada yer alan Villarreal'i ağırlıyor. Peki Barcelona - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...

BARCELONA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da başlayacak olan maçta İspanyol hakem Sanchez Martinez düdük çalacak. Türkiye saati ile bu akşam 19:30'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Barcelona, ligde oynadığı son 5 maçta 16 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Villarreal, ligde oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Barcelona, ligde evinde oynadığı son maçta Osasuna'yı 7-1 mağlup etti.

● Villarreal, ligde deplasmanda oynadığı son maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

MUHTEMEL KADROLAR

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Lucas Digne, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Sergi Roberto, Luis Suarez, Lionel Messi ve Neymar

Villarreal: Andres Fernandez, Mario Gaspar, Mateo Musacchio, Jaume Costa, Alvaro Gonzalez, Jonathan Dos Santos, Manuel Trigueros, Rodgiro Hernandez, Roberto Soriano, Roberto Soldado ve Cedric Bakambu