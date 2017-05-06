Bruma, Kasımpaşa maçında neden oyundan çıktı?

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Portekizli yıldız Bruma 18. dakikada oyundan alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor sürpriz bir kararla Bruma’yı henüz 18. dakikada oyundan alırken yerine Garry Rodrigues’i sürdü.

İlk etapta bu değişikliğin nedeni sakatlık olarak değerlendirilse de yayıncı kuruluş beIN Sports, değişikliğin sakatlık nedeniyle değil hoca tercihiyle yapıldığını duyurdu.

Öte yandan İHA'nın haberine göre ise; Bruma sol ayağında ağrı hissettiği için oyundan alındı.