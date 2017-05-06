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FUTBOL

Bruma depremi! Oyundan neden alındı?

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:35:15

  • 1 Bruma depremi! Oyundan neden alındı?
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    Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Portekizli yıldız Bruma 18. dakikada oyundan alındı.

     

  • 2 Bruma depremi! Oyundan neden alındı?
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    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor sürpriz bir kararla Bruma’yı henüz 18. dakikada oyundan alırken yerine Garry Rodrigues’i sahaya sürdü.

  • 3 Bruma depremi! Oyundan neden alındı?
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    İlk etapta bu değişikliğin nedeni sakatlık olarak değerlendirilse de yayıncı kuruluş beIN Sports, değişikliğin sakatlık nedeniyle değil hoca tercihiyle yapıldığını duyurdu.

  • 4 Bruma depremi! Oyundan neden alındı?
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    Öte yandan İHA'nın haberine göre ise; Bruma sol ayağında ağrı hissettiği için oyundan alındı.

  • 5 Bruma depremi! Oyundan neden alındı?
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    Fanatik'in iddiasına göre; Igor Tudor'un kararı ile Bruma'nın oyundan alındığı öğrenildi.

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