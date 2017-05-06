Bruma depremi! Oyundan neden alındı?

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Bruma'yı neden oyundan aldığıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor şunları söyledi: "Ben hoca olarak bazı şeyleri görmezden gelebilirim. Tek gözümüzü kapatabilirim. Bazen bu grup için 2 gözümü de kapatabilirim."