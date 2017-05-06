Dursun Özbek soyunma odasına indi!

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik mağlubiyet alan ve son 6 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek maç sonunda soyunma odasına gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor yaptığı açıklamada, "Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Konuşulanlar soyunma odasında kalacaktır. Sadece bu maçla ilgili konuştuk. Gelecek hakkında konuşmadık" açıklamasını yaptı.

Öte yandan beIN Sports'ta Maraton programının modaratörü Şansal Büyüka, yaptığı açıklamada, "Duyduğuma göre Tudor maçın ardından istifa kararı aldı, Dursun Özbek de bu nedenle soyunma odasına indi" ifadelerini kullandı.