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Dursun Özbek
FUTBOL

Dursun Özbek soyunma odasına indi!

Galatasaray Teknik Direktörü Dursun Özbek, 3-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından takımının soyunma odasına gitti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:23:24 Güncelleme: 22:18:21

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik mağlubiyet alan ve son 6 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek maç sonunda soyunma odasına gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor yaptığı açıklamada, "Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Konuşulanlar soyunma odasında kalacaktır. Sadece bu maçla ilgili konuştuk. Gelecek hakkında konuşmadık" açıklamasını yaptı.

Öte yandan beIN Sports'ta Maraton programının modaratörü Şansal Büyüka, yaptığı açıklamada, "Duyduğuma göre Tudor maçın ardından istifa kararı aldı, Dursun Özbek de bu nedenle soyunma odasına indi" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 43 dakika önce
    Odaya degil istifaya git
  • Misafir 49 dakika önce
    Teknik direktör?
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