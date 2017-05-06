Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde 3-1 kaybettiği Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Dilmen'in sözleri...
"Geçen haftaki skor Galatasaray'ın geleceği ile ilgili aldatmamalı. Galatasaray problemini nasıl çözebilir onu konuşmak lazım.
Tudor geldiği gün 5 puan geride olan takım, şu anda ciddi ciddi zirveden uzaklaştıysa, 'nerem doğru ki?' denir.
Bruma teknik olarak çıkmaz, mantıksız bir çıkarma görüyoruz. Ya sakatlık var, ya da çok sert mazeret bulmalılar.
Tudor'un yaptıkları, Galatasaray seviyesinde olmadığını gösteriyor. Eren'i maç başı oyuna alacaktı, maç biterken aldı.
İlk ısıttığın Eren ama en son giren Eren oluyorsa burada bir sıkıntı var. Geldiği gün 5 olan puan farkı bugün ciddi şekilde arttıysa burada bir sıkıntı var.
Teknik direktörler karar alırken sezon başı, sezon ortası ya da sezon sonu kararı doğru olmalıdır.
İlk gün Bruma'yı Rize'ye götürmedi. Bu geri kalan 23 oyuncuya mesajdı. Aynı muameleyi başka oyuncuya yaparsan o oyuncu yemez.
Muslera 2 yıldır yerlerde! Tamam zamanında şampiyonluklarda çok katkısı oldu ama 2 yıldır performansı kötü.
'Tudor önümüzdeki yıl olmaz' diyordum ama 5-0'lık skor herkesi aldattı. Önümüzdeki sezon Tudor olmaz. Ama Tudor, yarın bir gün karşımıza önemli bir kulüpte, önemli bir hoca olarak çıkabilir
Galatasaray 1905'te kurulan Avrupa çapında bir kulüp. Tek Avrupa şampiyonluğu olan Türk kulübü. Ne hocalar geldi geçti.
Galatasaray camiasında krizi yönetecek isim, Fatih Terim hocadır. Kimi denerseniz deneyin, olmadı..
Mancini'si, Prandelli'si, Riekerink'i, Tudor'u... Hepsi geldi, olmuyor. Bu filmi seneye de görürüz. Çözüm liderde...
Dursun Özbek'in tek mermisi kaldı, tek mermisi de Fatih Terim'dir. Galatasaray’ı dinamiklerine kadar bilen birisi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum.
Galatasaray ve özellikle Fatih Terim’in kendi insiyatifindedir. Kendi takımının sorumlusudur. Bu filmi biz seneye de görürüz. Çözümün oyuncularda olmadığını, liderde olduğunu görüyoruz.
Galatasaray’ın tartışmasız gerçeği bu. Tek mermisi bu Dursun Özbek’in. Kimi getirirse getirsin yolda beraber giderler.
Fenerbahçe basketbol ve amatör branşlarda çok başarılı, hep şampiyon oluyor ama futbolda kötü olduğundan başkan eleştiriliyor.
Büyük kulüplerde en önemli şey futbol başarısıdır. Aziz Bey futbol başarısızlığı nedeniyle belki de %50 istenmiyor.
Kasımpaşa, kolej takımı gibi oldu. İçeride ve dışarıda pozitif oynamaya çalışıyor. Castro, Türkiye'de 3 tane koşan varsa bir tanesi de o. Kemal Özdeş'i tebrik ederim.