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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:47:56

  • 1 Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."
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    NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde 3-1 kaybettiği Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

     

  • 2 Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."
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    İşte Dilmen'in sözleri...

    "Geçen haftaki skor Galatasaray'ın geleceği ile ilgili aldatmamalı. Galatasaray problemini nasıl çözebilir onu konuşmak lazım.

  • 3 Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."
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    Tudor geldiği gün 5 puan geride olan takım, şu anda ciddi ciddi zirveden uzaklaştıysa, 'nerem doğru ki?' denir.

  • 4 Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."
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    Bruma teknik olarak çıkmaz, mantıksız bir çıkarma görüyoruz. Ya sakatlık var, ya da çok sert mazeret bulmalılar.

  • 5 Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: "Galatasaray ve Fatih Terim..."
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    Tudor'un yaptıkları, Galatasaray seviyesinde olmadığını gösteriyor. Eren'i maç başı oyuna alacaktı, maç biterken aldı.

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