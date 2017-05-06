ÖNE ÇIKANLAR
Felipe Melo
FUTBOL

Felipe Melo'dan mesaj var!

Galatasaray taraftarının sevilen isimlerinden biri olan Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından Abdürrahim Albayrak ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve altına da "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" mesajını ekledi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:02:22 Güncelleme: 22:05:54

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. 

Yenilgi sonrası tepki gösteren isimlerden biri de şu an Palemiras'ta futbol yaşantısını sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo'ydu.

Instagram hesabından maç sonrası paylaşımda bulunan taraftarın sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" notunu ekledi.

 

@abdurrahim_albayrak abi gel kurtar artık bizi ... Allah aşkına I love you

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)