Felipe Melo'dan mesaj var!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Yenilgi sonrası tepki gösteren isimlerden biri de şu an Palemiras'ta futbol yaşantısını sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo'ydu.
Instagram hesabından maç sonrası paylaşımda bulunan taraftarın sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" notunu ekledi.
@abdurrahim_albayrak abi gel kurtar artık bizi ... Allah aşkına I love you
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