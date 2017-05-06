Barcelona: 4 - Villarreal: 1 | MAÇ SONUCU

Camp Nou'da oynanan ve 90 binin üzerinde taraftarın takip ettiği maçta Barcelona, Neymar'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'nun 32. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı: 1-1. Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Barcelona, Luis Suarez'in 69. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte Messi, 82. dakikada penaltı vuruşunu "Panenka" olarak adlandırılan bir stilde ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Soy isimlerinin baş harflerinden dolayı "MSN" olarak adlandırılan Messi, Suarez ve Neymar üçlüsü, böylece üst üste 3. sezonda da 100 gole ulaşmayı başardı. Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, bu sezon tüm kulvarlarda 51 gole imza attı. Uruguaylı futbolcu Luis Suarez 35, Brezilyalı oyuncu Neymar ise 16 kez fileleri havalandırdı.

Barcelona'da milli futbolcu Arda Turan, yedekler arasında yer almasına rağmen teknik direktör Luis Enrique tarafından tercih edilmedi.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 84'e çıkardı. Üç maçlık galibiyet serisi son bulan Villarreal ise 63 puanda kaldı.