Granada: 0 - Real Madrid: 4 | MAÇ SONUCU

İspanya ligi La Liga'da liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen Real Madrid, deplasmanda Granada'yı ilk yarıda attığı gollerle 4-0 yendi.

GRANADA: 0 - REAL MADRİD: 4

Stat: Estadio Nuevo Los Carmenes

Hakem: Ignacio Iglesias

Granada: Guillermo Ochoa, Gaston Silva, Dimitri Foulquier, Sverrir Ingi Ingason, Martin Hongla, Andreas Pereira (81'), Isaac Cuenca, Rene Krhin (46'), Victorien Angban, Adrian Ramos, Aly Malle (18')

Real Madrid: Kiko Casilla, Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Fabio Coentrao, Danilo, James Rodriguez, Carlos Casemiro (69'), Mateo Kovacic, Marco Asensio (59'), Lucas Vazquez (77'), Alvaro Morata

Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz dakika 3'te Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez ile 1-0 öne geçti. Golün ardından devam eden Real Madrid ataklarını durduramayan Granada savunması, James Rodriguez'in dakika 11'deki golünü engelleyemedi ve skor 2-0 oldu.

Ev sahibi ekipte dakika 18'te Aly Malle yerini Uche'ye bıraktı. Dakika 30'da bu defa sahneye Alvaro Morata çıktı ve takımını Granada karşısında 3-0 öne geçiren golü attı.

Golün ardından hız kesmeyen Real Madrid atakları bir gol daha getirdi. Dakika 35'te bir kere daha rakip ağları havalandıran Alvaro Morata skoru 4-0'a getirdi.

İlk yarı 4-0 Real Madrid üstünlüğüyle sonlandı. İkinci yarının hemen başında Granada'da Rene Krhin oyundan çıktı ve yerini David Lomban'a bıraktı.

Real Madrid'te de dakika 59'da Marco Asensio'nun yerine Karim Benzema oyuna dahil oldu. Ardından dakika 69'da da Carlos Casemiro oyundan çıktı, yerine Isco oyuna girdi.

Dakika 77'de Lucas Vazquez oyundan çıktı ve Mariano Diaz Mejia oyuna dahil oldu, Granada'da ise dakika 81'de Andreas Pereira oyundan çıkarak yerini Juan Antonio Entrena Galvez'e bıraktı.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca, Real Madrid 4-0'lık skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.