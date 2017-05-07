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FUTBOL

Bruma neden oyundan alındı? Tudor açıkladı

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:13:29

  • 1 Bruma neden oyundan alındı? Tudor açıkladı
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    HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL

    Bursaspor maçında attığı gollerle G.Saray’ı sırtlayan Bruma, Kasımpaşa karşısında Tudor’un gazabına uğradı.

  • 2 Bruma neden oyundan alındı? Tudor açıkladı
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    Maçın başında peş peşe iki basit top kaybı yapan Portekizli yıldız, üç kişinin arasına dalıp pas veremediği pozisyon sonrası Tudor tarafından uyarıldı.

  • 3 Bruma neden oyundan alındı? Tudor açıkladı
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    Bruma, bu tepkiye karşılık lakayıt şekilde tepki verdi.

  • 4 Bruma neden oyundan alındı? Tudor açıkladı
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    Buna sinirlenen Hırvat hoca, hemen Rodrigues’e “Hazırlan, oyuna giriyorsun” diyerek 18. dakikada Bruma’yı kenara aldı. 

  • 5 Bruma neden oyundan alındı? Tudor açıkladı
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    Bruma çıkarken elindeki sargı bandını yere fırlatırken, Tudor’un öğrencisinin yüzüne hiç bakmaması dikkat çekti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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