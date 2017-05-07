HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL
Bursaspor maçında attığı gollerle G.Saray’ı sırtlayan Bruma, Kasımpaşa karşısında Tudor’un gazabına uğradı.
Maçın başında peş peşe iki basit top kaybı yapan Portekizli yıldız, üç kişinin arasına dalıp pas veremediği pozisyon sonrası Tudor tarafından uyarıldı.
Bruma, bu tepkiye karşılık lakayıt şekilde tepki verdi.
Buna sinirlenen Hırvat hoca, hemen Rodrigues’e “Hazırlan, oyuna giriyorsun” diyerek 18. dakikada Bruma’yı kenara aldı.
Bruma çıkarken elindeki sargı bandını yere fırlatırken, Tudor’un öğrencisinin yüzüne hiç bakmaması dikkat çekti.
Tudor’un, maçtan sonra yöneticilere “Bana küfretti, o yüzden çıkardım. Böyle bir davranışı kabul edemem” dediği ifade edildi.
‘SAYGI AŞILDIĞINDA...’Tudor, gelir gelmez Rize deplasmanı öncesi de Bruma’yla kriz yaşamış, öğrencisini kadro dışı bırakmıştı.
Hırvat hoca, basın toplantısında Bruma’yla ilgili şöyle konuştu:
“Bruma’yı çok seviyorum. Bazı şeylere göz yumabilirsiniz ama saygısızlığa göz yumamazsınız. Oyuncu kendi işini, hoca ise kendi işini yapmalı.”
DALGA GEÇTİ: FANTASTİK! Hırvat teknik adama canlı yayında “Galatasaray’da 10 maçta 5 galibiyetiniz var. Buradaki performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltildi.
Tudor’un “Fantastik” sözü dikkat çekti.
‘PROBLEM HOCA DEĞİL’Bruma’yla yaşadığı olayın üzerinden değerlendirmeler yapan Tudor, “Bugün (dün) olan şey, G.Saray’daki sıkıntıyı en iyi şekilde anlatıyor.
Burada Tudor önemli değil. Van Gaal, Capello, Prandelli veya Hamzaoğlu ismi de olabilirdi.
İşler kötü giderken tabii ki hocanın sorumluluğu var ama yüzde bir milyon eminim ki şu anda problem hoca değil” diyerek topu oyunculara attı.
Tudor, futbolcuların kendisini yönetime şikayet ettiği haberlerini de yalanladı.