ÖNE ÇIKANLAR
Şenol Güneş Beşiktaş Fenerbahçe
FUTBOL

Şenol Güneş'ten Talisca'ya vur emri

Şenol Güneş, Advocaat’ın kendilerine karşı G.Saray derbisine benzer stratejiyle oynayacağını düşünüyor. Q7 ve Babel’le geliştirilecek kanat akınlarına özel önem veren Güneş, Talisca’ya da “Şut atmakta serbestsin” talimatı verdi

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:58:32 Güncelleme: 11:35:48

Başakşehir yenilgisiyle hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, evinde F.Bahçe’yi yenerek hem rakibinden Türkiye Kupası’nın rövanşını almak hem de şampiyonluk yarışında ipleri elinde tutmak istiyor. Adana galibiyetinin ardından yaşanan rehavet havası, Başakşehir karşısındaki şok yenilgiyi getirmiş, Şenol Güneş “Benim de hatalarım var” diyerek özeleştiri yapmıştı. Güneş hafta içi idmanlarda işleri sıkı tuttu. Futbolculara nefes aldırmayan Güneş son günlerde taktik çalışmalara ağırlık verdi. Başakşehir’in, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönmesi derbinin önemini daha da artırırken, yardımcısı Tamer Tuna’yla kafa kafaya veren tecrübeli hoca F.Bahçe maçı için zafer planını da yaptı.

BEKLERİ DE UYARDI
Advocaat’ın, aynı G.Saray karşısındaki gibi kapanıp kontralarla gol arayacağını düşünen Güneş önlemlerini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, kanatlardan Babel ve Q7’nin geliştireceği ataklarla rakibin geniş alana yayılmasını sağlayıp hücumda gol bulmayı hedefliyor. Güneş bu sistemde Talisca’nın füzelerine çok güveniyor. Brezilyalı yıldızla özel olarak görüşen Güneş, “Kaleyi gördüğün yerden vur. Serbestsin” talimatını verdi. Talisca’nın şutlarında kaleci Volkan’dan dönen toplarda Aboubakar devreye girecek. Güneş ayrıca bekler Gökhan ve Adriano’dan akınlara destek vermelerini istedi.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri
FUTBOL

Tarihi derbide skandal!
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson derbi kadrosuna alınmadı!
FUTBOL

Beşiktaş'ta derbi öncesi şok gelişme!
Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevi Ali Naibi'nin
FUTBOL

Beşiktaş'ın sportif direktörü belli oldu
Robin van Persie: Sahada olan sahada kalır!
FUTBOL

RVP Oğuzhan için ne dedi?