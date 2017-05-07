Şenol Güneş'ten Talisca'ya vur emri

Başakşehir yenilgisiyle hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, evinde F.Bahçe’yi yenerek hem rakibinden Türkiye Kupası’nın rövanşını almak hem de şampiyonluk yarışında ipleri elinde tutmak istiyor. Adana galibiyetinin ardından yaşanan rehavet havası, Başakşehir karşısındaki şok yenilgiyi getirmiş, Şenol Güneş “Benim de hatalarım var” diyerek özeleştiri yapmıştı. Güneş hafta içi idmanlarda işleri sıkı tuttu. Futbolculara nefes aldırmayan Güneş son günlerde taktik çalışmalara ağırlık verdi. Başakşehir’in, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönmesi derbinin önemini daha da artırırken, yardımcısı Tamer Tuna’yla kafa kafaya veren tecrübeli hoca F.Bahçe maçı için zafer planını da yaptı.



BEKLERİ DE UYARDI

Advocaat’ın, aynı G.Saray karşısındaki gibi kapanıp kontralarla gol arayacağını düşünen Güneş önlemlerini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, kanatlardan Babel ve Q7’nin geliştireceği ataklarla rakibin geniş alana yayılmasını sağlayıp hücumda gol bulmayı hedefliyor. Güneş bu sistemde Talisca’nın füzelerine çok güveniyor. Brezilyalı yıldızla özel olarak görüşen Güneş, “Kaleyi gördüğün yerden vur. Serbestsin” talimatını verdi. Talisca’nın şutlarında kaleci Volkan’dan dönen toplarda Aboubakar devreye girecek. Güneş ayrıca bekler Gökhan ve Adriano’dan akınlara destek vermelerini istedi.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT