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FUTBOL

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:03:32

  • 1 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
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    Merakla beklenen gün geldi çattı, saatler 19.00’a ayarlandı... Arena’da Kartal mı uçacak, Kanarya mı?..

     

  • 2 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
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    Beşiktaş’ta Atiba yok, Tosic cezalı... F.Bahçe’de Fernandao, Şener, Van der Wiel ve Fabiano sakat, Mehmet Topal cezalı...

  • 3 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
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    Geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak.

  • 4 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
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    Fenerbahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak.

  • 5 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
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    İŞTE DERBİ ÖNCESİ İKİ TAKIMDAKİ SON GELİŞMELER...

    ATIBA'DAN KÖTÜ HABER...
    Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Atiba’dan Beşiktaş’a kötü haber geldi. 

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