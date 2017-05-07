Merakla beklenen gün geldi çattı, saatler 19.00’a ayarlandı... Arena’da Kartal mı uçacak, Kanarya mı?..
Beşiktaş’ta Atiba yok, Tosic cezalı... F.Bahçe’de Fernandao, Şener, Van der Wiel ve Fabiano sakat, Mehmet Topal cezalı...
Geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak.
Fenerbahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak.
İŞTE DERBİ ÖNCESİ İKİ TAKIMDAKİ SON GELİŞMELER...
ATIBA'DAN KÖTÜ HABER...
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Atiba’dan Beşiktaş’a kötü haber geldi.