Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Boğaz'da derbi ziyafeti... Arena'da Kartal mı uçacak, Kanarya mı?.. Geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak. F.Bahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Robin van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

Advocaat, sağ bekte sürpriz olarak Hasan Ali'ye görev verdi.

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343. RANDEVU

İki ezeli rakip 343. kez karşılaşıyor. Geride kalan 342 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ SON 17 DERBİSİNİN YALNIZCA 3'ÜNÜ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile yaptığı son 17 derbiden sadece 3’ünü kazanabildi. Siyah-Beyazlı takım, rekabetteki son 17 maçtan 9’unu yitirirken, 5 kez berabere kaldı.

SON 8 DERBİDE 1 GALİBİYET

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2013-14 sezonundan beri oynanan 8 resmi maçta 1 kez Beşiktaş galip geldi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı 3-2 kazanan Siyah-Beyazlı ekip, diğer maçlarda üç beraberlik, dört yenilgi aldı.

KARTAL ARENA'DA YÜKSEKTEN UÇUYOR

Beşiktaş yeni stadı Vodafone Arena’da oynadığı 17 lig maçını da kaybetmedi. Bu sezon yeni mabedinde 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik alan; geçen sezon ise 3 maçını da kazanan Beşiktaş bu maçlarda 45 gol atıp 16 gol yedi.

FENERBAHÇE, 5'TE 5 İLE GELİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazandı. Kanarya sırasıyla Ç.Rizespor’u, Galatasaray’ı, Akhisar Belediyespor’u, Karabükspor’u ve son olarak da Atiker Konyaspor’u mağlup etti.