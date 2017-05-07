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FUTBOL

Aziz Yıldırım çıldırdı, Işık Eyigüngör'e tokat attı!

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:22:59

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe maçında kavga çıktı. Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'e tokat attı

  • 1 Aziz Yıldırım çıldırdı, Işık Eyigüngör'e tokat attı!
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    Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde kavga çıktı.

  • 2 Aziz Yıldırım çıldırdı, Işık Eyigüngör'e tokat attı!
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    Caferağa Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki yöneticiler Salih Ozan Balaban ve Ali Cenk Başak'la salona geldi. 

  • 3 Aziz Yıldırım çıldırdı, Işık Eyigüngör'e tokat attı!
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    Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, misafir takım yöneticilerini karşılaması esnasında protokol tribününde karışıklık yaşandı.

  • 4 Aziz Yıldırım çıldırdı, Işık Eyigüngör'e tokat attı!
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    Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi. 

  • 5 Aziz Yıldırım çıldırdı, Işık Eyigüngör'e tokat attı!
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    Bu sırada, maç öncesi ısınmakta olan oyuncular kısa bir süreliğine soyunma odalarına gitti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    her zamanki aziz efendi yazık yaşına başına
  • Misafir 14 dakika önce
    7 mayis sakasimi?
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