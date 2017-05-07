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Çaykur Rizespor - Bursaspor
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Çaykur Rizespor: 6 - Bursaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de kötü günler geçiren iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde Bursaspor'u 6-0 yendi. Maçın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:48:52 Güncelleme: 17:53:31

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile karşılaştı.

7 ve 36. dakikalarda sahneye çıkan Kweuke, attığı gollerle ev sahibini 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. 45'te Oğulcan Çağlayan durumu 3-0'a getirirken, bir dakika sonra ise Recep Niyaz ilk yarının sonuçunu ilan etti: 4-0.

81. dakikada Edomwonyi son sözü söyledi ve Çaykur Rizespor sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını yaparken 27, Bursaspor ise 35 puanda kaldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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