Çaykur Rizespor: 6 - Bursaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile karşılaştı.

7 ve 36. dakikalarda sahneye çıkan Kweuke, attığı gollerle ev sahibini 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. 45'te Oğulcan Çağlayan durumu 3-0'a getirirken, bir dakika sonra ise Recep Niyaz ilk yarının sonuçunu ilan etti: 4-0.

81. dakikada Edomwonyi son sözü söyledi ve Çaykur Rizespor sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını yaparken 27, Bursaspor ise 35 puanda kaldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ÇAYKUR RİZESPOR-BURSASPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ