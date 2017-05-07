Lazio: 7 - Sampdoria: 3

Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Lazio, geçen hafta derbide Roma'yı 3-1 yenmeyi başarmıştı. Bu maça da hızlı başlayan taraftı. Henüz 2. dakiakda Keita Balde'yle öne geçen mavi-beyazlılar, 18. dakikada penaltı kazandı. Konuk ekipte Milan Skriniar kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile hata yapmadı ve farkı ikiye çıkardı. Sampdoria'nın ilk golü, 32. dakiakda Karol Linetty ile geldi. Ancak konuk ekibin sevinci kısa sürdü ve Lazio, 36, 38 ve 45. dakikada bulduğu gollerle ilk yarıyı 5-1'lik skorla önde kapattı.

İkinci yarıdaki ilk gol 65. dakikada geldi. Bosna Hersekli Senad Lulic, 65. dakikada farkı 5'e çıkardı. Lazio'nun son golü, 70. dakikada Immobile'den geldi. Sampdoria, bu golden sadece 2 dakika sonra farkı 5'e indirdi. 90. dakikada hakem Paolo Mazzoleni, üçüncü kez penaltı kararı verdi ve Fabio Quagliarella, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Lazio, bu sonuçla puanını 70'e çıkardı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Sampdoria ise haftayı 46 puanda kapadı. Konuk ekip, ligde tam beş maçtır galibiyete hasret durumda!

Lazio, önümüzdeki hafta Fiorentina'nın konuğu olacak. Sampdoria ise Chievo'yu ağırlayacak.