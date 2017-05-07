Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılan maçtan önce çıkan olaylarda rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e attığı tokatla ilgili, "Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu buraya gelemezmiş. Geldim, gereğini de yaptım." dedi.

Caferağa Spor Salonu'nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, 9 Mayıs Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasına da geleceğini belirterek, "Bunlar, kendilerini bir şey sanıyorlar. Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu buraya gelemezmiş. Geldim, gereğini de yaptım. Bundan sonra daha çok yapacağım, onu da bilsinler. Böyle Fenerbahçe kulüp üyesi olmaz. Beşiktaş'ın 'Asya kartalları' grubuna vermişler parayı, getirtmişler bağırtıyorlar. Fenerbahçe-Beşiktaş düşmanlığını körüklüyorlar. Ne işi var onların burada." diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin, Ayşe Cora, Lavender ve Tuğçe Canıtez'i transfer teklifiyle kandırdığını ileri süren Yıldırım, "Lavender, bunlara bir fiyat veriyor. Ozan beye (Balaban) diyorlar ki, 'Lavender'in fiyatı çok yüksek, onu alamayız.' Böyle bir ahlaksızlık var mı? Oynayan 3 oyuncumuzu transfer teklifiyle kandırıyorlar. Şike diyorsan al sana şike. Bundan daha büyük şike mi var?" şeklinde görüş belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerinin, Fenerbahçe yöneticisi Ozan Balaban'a, emniyet toplantısında talep edilen 10-15 kişilik yeri veremeyeceklerini söylediğini iddia eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"(Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu buraya gelemez.) demişler. Bunlar kendilerini dev aynasında görüyor. Biz Türkiye'nin her yerine, en kavgalı olduğumuz yerlere de gittik, o kulüpler bizi misafir ettiler. Bunlar, Fenerbahçe kulüp üyesi. Fenerbahçe'ye karşı düşmanlık yapıyorlar. Bu da yetmiyor, bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var, tutmuş bize az bilet veriyorlar. Bize yazı yazıyorlar Yakın Doğu Üniversitesi olarak. O zaman ligde şike var. Girne, Yakın Doğu'nun takımı. Bu da onların takımıysa, sponsor değilse iki takım aynı ligde oynayamaz. O zaman şike olur. Bunları herkes görecek."

"DAHA ÇOK YAPARIM"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi cephesinin kendilerini tahrik ettiğini savunarak, "Daha çok yaparım." dedi.

Rövanş mücadelesine de geleceğinin aktaran Yıldırım, "(Ondan sonra tokatladı.) Daha çok yaparım. Bak kimseden çekinmem söylüyorum. Tahrik ediyorlar bizi. Başkan gelemezmiş. Ben buraya yıllarımı verdim. Beşiktaş seyircisini getirmelerinden dolayı bunlara ceza vermeleri lazım. Şu anda iki seyirci birbirine girse, birbirini yaralasa ne olacak. O çocukları da bu işlere alet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen olayın Fenerbahçelilik meselesi olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini öyle tamamladı:

"(Fenerbahçeliyim) diyorsan, Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir misin? Ben şimdi Fenerbahçe başkanlığını bıraktım, gittim. Ben Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir miyim?. Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey oldumu, en önce ben orada olurum, 'ne oluyor' derim. Bu, Fenerbahçelilik meselesi. Bunlar Fenerbahçeli değil. Fenerbahçe ile ilgileri yok. Ben salı günü geleceğim. Fenerbahçe başkanı her yere girer. Bunlar Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorlar. Oyuncumuzu çalıyorlar, hakaret ediyorlar, statlara sokmama, tehdit etme... Benim ömrüm bunlarla geçmiş. Ben bunlara gelir miyim?"

IŞIK EYİGÜNGÖR: "KARA BİR LEKEDİR, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"



Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile yapılan maçtan önce çıkan olaylarda kendisine vuran sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olacağını söyledi.

Sahasında Fenerbahçe'yi 78-70 yenerek seride 1-0 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Eyigüngör, müsabaka öncesi protokol tribününde çıkan kavgayı değerlendirdi.

Eyigüngör, "Maç başlamadan önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bana yumruk attı. Bir kulüp başkanının böyle davranması, Türk spor kamuoyunda kara bir lekedir. Buraya korumalarla gelmeleri, ne amaçla geldiklerini gösteriyor. Demek ki baştan böyle bir şey yapacakları belliymiş. Her Türk vatandaşı gibi şikayetçi olacağım." diye konuştu."