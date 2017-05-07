NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını yorumladı.
İşte Dilmen'in sözleri...
"İlk yarıda Fenerbahçe'nin daha fazla defans yapmasını bekliyordum. Ha hücum mu yaptı, hayır ama iki tane tehlike yaratabilecek pozisyonu var."
"Maça Fenerbahçe iyi başladı. Ama 15. dakikadan sonra kontrol Beşiktaş'ın eline geçti."
"Özellikle Ricardo Quaresma'nın etkili oyunu vardı. Ryan Babel, ona eşlik edemedi."
"İlk yarıda maç Beşiktaş'ın lehine giderken golü de buldular. Quaresma çok ama çok etkili oynadı."
"Talisca da Quaresma'ya destek olamadı. Oğuzhan, iyi başlamıştı o da sonra görünmedi."
"Beşiktaş'ın gergin olduğunu görüyorum. Maçta çok fazla pas hatası var. Çok fazla faul var. Kaç faul olduğunu çok merak ediyorum."
"Bir de Volkan Demirel'e sarı kart göstermesine rağmen Fırat Aydınus'a üst araması yapsalar üzerinde kart falan yoktur. Normal bir maç olsa beş tane falan sarı kart verirdi."
"Bazen maçı yönetmek bazen idare etmek... Bugün Aydınus'un yönettiği günlerden bir tanesi."
"Şunu söyleyeyim, hakemin takdir hakları Beşiktaş'tan yana olmasına rağmen siyah-beyazlıların penaltısını vermedi. Oğuzhan'la Babel'in itiraz bile etmemesine rağmen söylüyorum bunu."
"Bir futbolcu gözüyle söylüyorum, takdir haklarının çoğu Beşiktaş'tan yanaydı ama Babel'in yerde kaldığı pozisyon penaltıydı. Beşiktaşlılar, itiraz bile etmedi."
"Bir de Tolgay ilk yarıyı kartsız bitirdi ya pes yani..."