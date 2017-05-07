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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:19:00

  • 1 Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
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    NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını yorumladı.

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    İşte Dilmen'in sözleri...

    "İlk yarıda Fenerbahçe'nin daha fazla defans yapmasını bekliyordum. Ha hücum mu yaptı, hayır ama iki tane tehlike yaratabilecek pozisyonu var."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
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    "Maça Fenerbahçe iyi başladı. Ama 15. dakikadan sonra kontrol Beşiktaş'ın eline geçti."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
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    "Özellikle Ricardo Quaresma'nın etkili oyunu vardı. Ryan Babel, ona eşlik edemedi."

  • 5 Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
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    "İlk yarıda maç Beşiktaş'ın lehine giderken golü de buldular. Quaresma çok ama çok etkili oynadı."

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