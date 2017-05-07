ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Talisca ve Volkan Demirel kapışması!

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:22:09

  • 1 Talisca ve Volkan Demirel kapışması!
    1 | 18

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Talisca ile Volkan Demirel arasında yaşananlar derbiye damga vurdu. Talisca, orta parmak işareti yaptı; Volkan Demirel küfür etti.

  • 2 Talisca ve Volkan Demirel kapışması!
    2 | 18

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Talisca ile Volkan Demirel arasında gerginlik yaşandı.

  • 3 Talisca ve Volkan Demirel kapışması!
    3 | 18

    Topsuz alanda yaşanan ve nedeni belirlenemeyen gerginliğin ardından araya hakem ve futbolcular girdi. Aydınus ve her iki takımdan futbolcuların araya girmesiyle olay yatıştı.

  • 4 Talisca ve Volkan Demirel kapışması!
    4 | 18

    Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı "orta parmak" işareti gerginliğin dozajını arttırdı. 

  • 5 Talisca ve Volkan Demirel kapışması!
    5 | 18

    Aydınus, Volkan Demirel'e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000