Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Talisca ile Volkan Demirel arasında yaşananlar derbiye damga vurdu. Talisca, orta parmak işareti yaptı; Volkan Demirel küfür etti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Talisca ile Volkan Demirel arasında gerginlik yaşandı.
Topsuz alanda yaşanan ve nedeni belirlenemeyen gerginliğin ardından araya hakem ve futbolcular girdi. Aydınus ve her iki takımdan futbolcuların araya girmesiyle olay yatıştı.
Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı "orta parmak" işareti gerginliğin dozajını arttırdı.
Aydınus, Volkan Demirel'e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.