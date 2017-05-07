Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkarttık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş maçının ardından şunları söyledi:

"Şanslıydık, şansımızın da yardımıyla bir gol bulduk, bugün şans bizimleydi. Hasan Ali bugün ters kanatta oynamasına rağmen iyiydi, İsmail ise biraz gergindi ve istediklerini yapamadı, ikinci yarıda da oyundan aldık kendisini. Açıkcası oynadığımız oyundan memnun değilim, Beşiktaş da bugün çok formda değildi, en iyi akşamları değildi ve şayet öyle olsaydı bugün 3-4 gol bulabilirlerdi. Bence Başakşehir için iyi bir iş çıkarttık, şampiyonluğu daha iyi olan taraf alsın."