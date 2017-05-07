Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki

Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Demirel'in sözleri:
"Aynısı benim başıma da gelmişti. Fabri bu sezon çok iyiydi. Geçmiş olsun diyorum Fabri'ye."
"Beraberliğe sevinen bir takım değiliz ama Beşiktaş çelme taktık. Bunu istiyorduk zaten."
“Talisca bana orta parmağını gösterdi."
"Ben yan topa çıkmıştım, parmak ucuyla topa değdim, şarjımız oldu, kendisinden özür diledim, o da bana el hareketi yaptı."
"Bunu hakeme anlatmaya çalıştım, sahada kendinizi anlatamıyorsunuz görmediklerinde."
"Bunun için de sarı kart yedim. Ama o hareketi görse, kırmızı kart verse bugün daha farklı şeyler konuşuyorduk."
"Hakem görse kırmızıyı verecekti. Buradan maçı biz kazanıp gidebilirdik. Belki son haftalara şampiyonluk ümidiyle girebilirdik."
"Hakkımızın yenildiği bir maçtı. Bunu artık büyüklerimiz nasıl değerlendirecek? Robin van Persie’ye dilini çıkardı diye ceza veriliyorsa bu adamın 3-4 maç ceza alması lazım."
"Sokakta yapsa kavga sebebidir, karakolluk olur. Çıkıp bu hareketi yapması yanlış. Ceza alması gerekiyor."
"Bunu ben Emre ya da Arda yapsa Türk olduğumuz için çok konuşulur, çok yukarılara çekilir ama bir yabancı yapınca... Bizde yabancı merakı var."
"Bakalım ne tepki verecekler bunu da hep beraber göreceğiz."
"Maçtan sonra gittim Talisca'nın yanına. Benle alıp veremediği var herhalde."
"Şenol hocaya da söyledim bazı şeyleri. Bunlar Beşiktaş sporcusuna, Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Bunlar yanlış işler."
"Yarın bir gün karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne ben. O yüzden dikkat edilmesi gereken işler bunlar."