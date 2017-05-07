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FUTBOL

Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki

07 Mayıs 2017 Pazar, 21:43:55

  • 1 Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki
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    Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Demirel'in sözleri:

     

  • 2 Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki
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    "Aynısı benim başıma da gelmişti. Fabri bu sezon çok iyiydi. Geçmiş olsun diyorum Fabri'ye."

  • 3 Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki
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    "Beraberliğe sevinen bir takım değiliz ama Beşiktaş çelme taktık. Bunu istiyorduk zaten."

  • 4 Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki
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    “Talisca bana orta parmağını gösterdi." 

  • 5 Volkan Demirel'den Talisca'ya büyük tepki
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    "Ben yan topa çıkmıştım, parmak ucuyla topa değdim, şarjımız oldu, kendisinden özür diledim, o da bana el hareketi yaptı."

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