Şenol Güneş'ten Volkan Demirel açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü, açıklamalarda bulundu.

90 dakika boyunca iyi mücadele ettiklerini söyleyen Güneş, galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin, aldığı 1 puana rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılma ya da şampiyonluk şansı kalmadı" dedi.

Maçı farklı kazanmaları gerektiğini ifade eden Güneş, "Maçın geneline baktığımızda skor böyle olmamalıydı. Futbolda bunlar var, bütün oyuncularım yeteneklerini sergiledi ancak beceri gösteremediler. Şansımız da yanımızda değildi." dedi.

Rakibin 9 kişi kalmasına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "9 kişi kaldıktan sonra oyunu bırakma düşüncesi oldu. 11'e 11 oynarkenki konsantrasyon yoktu. Her şeye rağmen böyle bir gol yenmez. Olacağı varmış demek ki. Ama bu gole bakarak oyuncuların emeklerine haksızlık etmek istemem. Biz futbol oynamak istiyoruz. Bugün de böyle oldu ancak sonuca yansıtamadık. Sadece Fenerbahçe gibi savunma ağırlıklı oynayan bir takımı farklı yenmemiz gerekiyordu. Şanslı bir gol bekliyorlardı ve şans onlara güldü." ifadelerini kullandı.

Güneş, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'le ilgili de açıklamalar yaptı. "Volkan 'Konuştuk' diyor da bunu şimdi söyleyemiyorum. Söylersem olmaz. Tehditvari konuşmalar..." diyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Talisca hareket yaptı' diyor, ben de dördüncü hakeme söylüyorum; Volkan sürekli el hareketi yaptı, bu tehdittir neden atmıyorsun o zaman? Biz hep alttan alıyoruz, konuşmayınca bu hadiselerin olmadığı anlamına gelmiyor. Kjaer, benim üzerime geldi, ben ceza aldım. Bu ülkede saldıranlar ceza almıyor."

Talisca'nın yaptığının doğru olmadığını belirten Güneş, sözlerini "Talisca'nın ceza alması lazımsa Volkan Demirel'in 10 maç ceza alması lazım. Benim yanımda söyledikleri duyulursa sezonun kapanması lazım" ifadeleriyle noktaladı.