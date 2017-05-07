Boluspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tolga Özkalfa, Erdinç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu
BOLUSPOR: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 74 Sinan Yılmazer), Peopon, Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer, Furkan Şeker (Dk. 29 Abdulkadir Özdemir), Andre Santos, Kadir Bekmezci (Dk. 46 Anco Jansen), Umut Meraş
ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala, Emmanuel Banahene (Dk. 82 Batuhan Karadeniz), İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen, Halil Köçer (Dk. 71 Oktay Delibalta), Cemil Adıcan, Soro (Dk. 85 Şaban Özel), Caner Cavlun,
GOLLER: Dk. 36 Emmanuel Banahene, Dk. 78 Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Dk. 66 Abdulkadir Özdemir, Dk. 90+1 Ramazan Sal (Boluspor), Dk. 90+1 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
İLK YARIDAN NOTLAR
17. dakikada İzzet'in sol kanattan ceza sahasına attığı pasa Hüseyin'in şutunu Melih kurtardı.
18. dakikada Akabueze'nin sol kanattan kale önüne yaptığı ortada topa iyi yükselen Poepon'un kafa şutunda top Sinan'da kaldı.
20. dakikada Kadir'in attığı pasta topla buluşan Poepon'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu Sinan son anda çeldi.
36. dakikada Caner'in kale önüne attığı pasta Banahene'nin yatarak vurduğu top ağlara gitti: 0-1.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
57. dakikada Santos'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa vuran Abdulkadir'in şutunda dışarı çıktı.
77. dakikada sol kanattan Guido'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada Musa'nın kafa şutunu Sinan kurtardı.
78. dakikada Hüseyin sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abdulaziz'in arka direğin önünden çektiği kafa şutu ağlara gitti:.0-2.
87. dakikada Santos'un pasıyla ilerleyen Guido'nun şutu direğin üzerinden dışarı gitti.