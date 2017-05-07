Rusya'da şampiyon Spartak Moskova

Spartak Moskova, dün oynan karşılaşmada evinde Tom Tomsk'u 1-0 yenerek, en yakın takipçisi CSKA Moskova'ya 10 puan fark atmış ve matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebilmek için Zenit St. Petersburg'un maçını beklemeye başlamıştı. Şampiyonluk yarışı dışında CSKA Moskova ile Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme mücadelesi veren 52 puanlı Zenit St. Petersburg, karşılaşmayı kazanması halinde hem şampiyonluk yarışını devam ettirecek, hem de CSKA'nın üç puan önüne geçerek büyük avantaj elde etmiş olacaktı. Ancak Krasnodar ile UEFA Kupası'na gidebilme mücadelesi veren Terek Grozny istediğini alan taraf oldu. St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Terek'e galibiyeti getiren golü 65'te Ablaye Vieux M'Bengue kaydetti.

Ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi CSKA Moskova'ya 10, Zenit St. Petersburg'a 11 puan fark atan Spartak Moskova, şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyip, 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaştı.