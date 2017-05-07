ÖNE ÇIKANLAR
Oğuzhan Özyakup
FUTBOL

Oğuzhan Özyakup: "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız"

Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe ile oynadıkları derbide son anda hatalı bir gol yediklerini belirterek, "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız" dedi

07 Mayıs 2017 Pazar, 22:49:09 Güncelleme: 22:50:35

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, "Maça iyi başladık. Maç boyu hakimiyet bizdeydi. İyi pas yaptık. Pozisyonlara girdik ama son saniyede gol yedik ve maç berabere bitti. Rakibin gözünde korkuyu gördük. Eze eze maçı almak isterdik. Son anda hatalı bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde var. Hala lideriz. Hatalarımızdan ders almalıyız. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız" diye konuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)