Oğuzhan Özyakup: "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız"

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, "Maça iyi başladık. Maç boyu hakimiyet bizdeydi. İyi pas yaptık. Pozisyonlara girdik ama son saniyede gol yedik ve maç berabere bitti. Rakibin gözünde korkuyu gördük. Eze eze maçı almak isterdik. Son anda hatalı bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde var. Hala lideriz. Hatalarımızdan ders almalıyız. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız" diye konuştu.

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