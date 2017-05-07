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Ahmet Nur Çebi
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Ahmet Nur Çebi: "Fenerbahçe gol bile atamadı. İkisini de biz attık"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları derbi maçla ilgili "Fenerbahçe gol bile atmadı. İkisini de biz attık" dedi

07 Mayıs 2017 Pazar, 22:50:33 Güncelleme: 22:52:47

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, "Şaşkınlık içindeyiz. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Kabullenmek lazım. Fenerbahçe top oynamayarak, 9 kişiyle 1 puan alarak gitmeyi başardı. Tebrik ediyoruz ama futbol oynayan takımın Beşiktaş olduğunu herkes görmüştür." diye konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Son saniyelerde bile düdük çalmadan maçın bitmediğini bilmek zorundasınız. Önümüzdeki maçlar bitmeden şampiyonlukla ilgili hiçbir şey söylememek lazım. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Kalan 4 maçı alarak biz şampiyon olacağız. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını engelleyecek puan cetveli yok. Beşiktaş'ın bundan sonra önündeki maçları kazanması lazım. Beşiktaş taraftarı rahat olsun, ipi biz göğüsleyeceğiz."

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel arasında sarı-lacivertli ekibin ceza sahasında yaşanan tartışmalı pozisyonu da değerlendiren siyah-beyazlı yönetici, "Pozisyon penaltıydı, verilmesi gerekiyordu. Bu saatten sonra yorum yapsak ne olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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