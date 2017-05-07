Hasan Ali Kaldırım'dan Beşiktaş değerlendirmesi

Beşiktaş derbisi sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Hasan Ali Kaldırım, maçında sağ bekte oynamasını değerlendirdi. Milli futbolcu, "Hocam cuma günü yanıma geldi ve 'Sağ tarafta oynayabilir misin?' diye sordu. 'Bana güveniyorsan oynat' dedim. O da 'Güveniyorum' dedi. Ancak ikinci devre sola geçtim. Ters tarafta oynayınca yoruldum tabii." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a da değinen Hasan Ali, "Beşiktaş'ın kanatları bireysel anlamda kaliteli. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Beşiktaş da iyi oynadı. İlk golü kötü zamanda yedik. İkinci devrede ofansif anlamda; Salih ile daha ofansif oynamaya çalıştık ki başarılı da olduk. Emenike'ye de, 'Oyuna gireceksin, ya gol atacaksın ya da attıracaksın' dedim, o da yaptı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son haftalarda çıkış yakaladık. Son dakikalarda önde oynamaya çalıştık. Biraz şanssız olsak da Allah'ın yardımıyla güldük. Futbolseverler için lige heyecan kattığımızı düşünüyorum" dedi.