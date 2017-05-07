Milan:1 - Roma: 4

Geçen hafta derbide Lazio'ya 3-1 kaybeden Roma, maça hızlı başlayan taraftı. 8. dakikada Edin Dzeko'yla öne geçen sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Bosna-Hersekli golcüsüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarının ilk 30 dakikasında gol olmadı. Milan, 76. dakikada Mario Pasalic'in attığı golle umutlansa da bir darbe de eski futbolcusu Stephan El Shaarawy'den yedi. İtalyan oyuncu, Pasalic'in golünden sadece 2 dakika sonra sahne aldı farkı yeniden 2'ye çıkardı.

Mücadelenin sonlarına girilirken Roma taraftarları, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Francesco Totti'ye tezahüratlar yaptı. Hakem Nicola Rizzoli, 86. dakikada Gabriel Paletta'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Daniele de Rossi hata yapmadı ve maçın sonucunu ilan etti.

Luciano Spalletti'nin öğrencileri, önümüzdeki hafta Juventus'u ağırlacak. İki takım arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Milan ise Atalanta'nın konuğu olacak.