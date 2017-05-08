Bursaspor taraftarı takım otobüsünü taşladı

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarısını 4-0 geride tamamladığı karşılaşmadan 6-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Ligde son 3 haftada çıktığı Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesinde toplam 16 gol gören yeşil-beyazlılar, tarihinde üst üste 3 maçta en çok gol yediği haftaları yaşadı.

TAKIM OTOBÜSÜ TAŞLANDI

Karşılaşmanın ardından Trabzon Havaalanı'ndan özel uçakla Bursa’ya hareket eden kafile, saat 22.40 sıralarında Yenişehir Havaalanı'na indi. İHA'nın haberine göre; güvenlik sebebiyle apronda hazır bekletilen takım otobüsüne binen Bursasporlu oyuncular, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı. Havaalanın çıkışındaki kavşağa gelindiği sırada bir grup taraftar, takım otobüsünü taşladı. Atılan taşlar sebebiyle otobüsün ön camının hasar gördüğü bildirildi. Takım otobüsünün geçişinin ardından polis ekipleri, yolu kapatarak arkasından araçların geçişine izin vermedi.

Bursasporlu oyuncular, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa maçından sonra da taşlanmıştı.