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FUTBOL

Dick Advocaat'ın yeni durağı belli oldu!

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:49:58

  • 1 Dick Advocaat'ın yeni durağı belli oldu!
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    Hollanda Futbol Federasyonu, Dick Advocaat'ı resmen açıklamak üzere.

  • 2 Dick Advocaat'ın yeni durağı belli oldu!
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    Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans van Breukelen, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

  • 3 Dick Advocaat'ın yeni durağı belli oldu!
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    Van Breukelen, toplantıda Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Dick Advocaat olduğunu açıklayacak.

  • 4 Dick Advocaat'ın yeni durağı belli oldu!
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    Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'deki görevi nedeniyle basın toplantısında yer alamayacak.

  • 5 Dick Advocaat'ın yeni durağı belli oldu!
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    Advocaat'la ilgili tek iddia bu değil.. Algemeen Dagblad gazetesinin iddiasına göreyse Advocaat'ın sözleşmesi ilk etapta Kasım 2017'ye kadar olacak.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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