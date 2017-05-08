Hollanda Futbol Federasyonu, Dick Advocaat'ı resmen açıklamak üzere.
Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans van Breukelen, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyecek.
Van Breukelen, toplantıda Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Dick Advocaat olduğunu açıklayacak.
Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'deki görevi nedeniyle basın toplantısında yer alamayacak.
Advocaat'la ilgili tek iddia bu değil.. Algemeen Dagblad gazetesinin iddiasına göreyse Advocaat'ın sözleşmesi ilk etapta Kasım 2017'ye kadar olacak.