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Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor
FUTBOL

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı öncesi gerginlik

Adana Demirsporli bir grup taraftar, Yeni Malatyasporlu futbolcuların konakladığı otel çevresinde izinsiz gösteri yaptı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:18:50 Güncelleme: 01:20:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirsporli bir grup taraftar, takımının bugün oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi, misafir takımı futbolcuların konakladığı otel çevresinde izinsiz gösteri yaptı. Çevik kuvvet polisleri taraftarları otelin çevresinden uzaklaştırdı.

İHA'nın haberine göre; Evkur Yeni Malatyaspor 32. haftada deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için polislerin yoğun güvenliği önlemi altına şehre geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin kentteki bir otele yerleştiği bilgisini alan taraftar grubu ise otel çevresine geldi. Otel çevresine gelen taraftar grubu izin göster yaparken, otelde konaklayan futbolcular ise camdan taraftarları izledi. Çevik kuvvet, taraftar grubunu slogan attıktan sonra otel çevresinden uzaklaştırdı. Sarı-kırmızılı kafile, otelden ayrılana kadar yoğun güvenlik önleminin devam edeceği öğrenildi.

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