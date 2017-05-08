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Fenerbahçe'nin ilginç derbi istatistiği

Fenerbahçe'nin derbilerdeki istatistiği oldukça ilginç. Fenerbahçe tarihe geçti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:37:20 Güncelleme: 10:09:07

Süper Lig’de umduğu gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe, derbilerde ise tam tersi bir istatistik sergiledi. Dick Advocaat’ın öğrencileri tecrübe faktörü ve şansının da yardımıyla bu sezon derbilerde kısır maçlar çıkarmasına rağmen hedefe ulaştı. Beşiktaş ve G.Saray ile toplam 4 maç yapan Sarı-Lacivertliler, rakip kalelere 6 isabetli şutta 4 gol bulurken, hiç yenilgi yaşamadı.

TARİHE GEÇTİ
Kanarya, 2010-11 sezonundan sonra ilk kez derbi kaybetmeden sezonu tamamladı. Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamasa da dev maçlarda ustalığını konuşturan F.Bahçe, G.Saray’ı 2-0 ve 1-0’lık skorlarla devirirken, Beşiktaş’la da iki kez berabere kaldı (0-0, 1-1). Sarı- Lacivertliler, 2010-11 sezonunda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalıp ikinci maçta 4-2 kazanmış, G.Saray’ı 2-1 yenip ikinci mücadelede 0-0 berabere kalmıştı. 

VOLKAN EN SON 2015'TE
Volkan Demirel, büyüklere karşı 8 maç sonra gol yedi. Demirel, son olarak 25 Ekim 2015’te 1-1 biten G.Saray mücadelesinde Olcan’ın 8 golüne engel olamamıştı.

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