Derbi sonrası otobüs krizi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında derbinin ardından ‘otobüs krizi’ yaşandı. Dün maçtan önce gerçekleştirilen eş güdüm toplantısında Sarı-Lacivertli yöneticiler, karşılaşma bittikten sonra Vodafone Arena’da fazla kalmayacaklarını söylemiş, bu nedenle Fenerbahçe takım otobüsünün Beşiktaş takım otobüsünün önünde yer almasını talep etmişti... Taraflar bu konuda anlaşma sağlamıştı fakat derbi sonrası ortaya çıkan görüntü kriz yarattı. Beşiktaş kafilesini taşıyan aracın Fenerbahçe takım otobüsünün önünde yer alması nedeniyle Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 1 saat boyunca Vodafone Arena’da beklemek zorunda kaldı. Fenerbahçe kafilesi; Beşiktaşlılar stadyumdan ayrıldıktan sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne hareket edebildi.

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