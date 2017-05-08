ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe takım otobüsü
FUTBOL

Derbi sonrası otobüs krizi!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından otobüs krizi yaşandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:41:15 Güncelleme: 10:05:27

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında derbinin ardından ‘otobüs krizi’ yaşandı. Dün maçtan önce gerçekleştirilen eş güdüm toplantısında Sarı-Lacivertli yöneticiler, karşılaşma bittikten sonra Vodafone Arena’da fazla kalmayacaklarını söylemiş, bu nedenle Fenerbahçe takım otobüsünün Beşiktaş takım otobüsünün önünde yer almasını talep etmişti... Taraflar bu konuda anlaşma sağlamıştı fakat derbi sonrası ortaya çıkan görüntü kriz yarattı. Beşiktaş kafilesini taşıyan aracın Fenerbahçe takım otobüsünün önünde yer alması nedeniyle Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 1 saat boyunca Vodafone Arena’da beklemek zorunda kaldı. Fenerbahçe kafilesi; Beşiktaşlılar stadyumdan ayrıldıktan sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne hareket edebildi.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)