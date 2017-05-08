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Volkan Demirel
FUTBOL

Volkan Demirel'den Fabri'ye destek

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, 1-1 biten derbi sonrası Fabri'ye destek çıktı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:49:23 Güncelleme: 10:08:17

Volkan Demirel, Fabri’ye sahip çıktı. Volkan, “Sezon boyunca Fabri çok iyi oynadı ama bugün (dün) hata yaptı. Fabri’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha önce aynı şeyi ben de yaşamıştım. Fabri’nin hatası var ama bugün Beşiktaş’ın burada olmasının sebi de Fabri." diye konuştu.

AYNI KABUSU 2008'DE YAŞADI
Volkan Demirel, 2007-08 sezonunda Fabri’nin başına gelen şanssızlığın bir benzerini yaşamıştı. Tecrübeli eldiven, 32. haftada G.Saray derbisinde hava topunda stoper Edu ile çarpışmış, boşta kalan topu Nonda ağlara yollamıştı.

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