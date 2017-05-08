Dursun Özbek sinirden ağladı!

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından hemen soyunma odasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önce İgor Tudor’la ardından da futbolcularla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı.
Özbek’in özellikle oyuncuları sert bir şekilde fırçaladığı öğrenilirken, belki de takımın karşısına ilk kez bu kadar gergin çıkan başkanın, sesinin titrediği ve gözyaşlarına hakim olamadığı ifade edildi.
Sinirden ağlayan Özbek, daha sonra kendisini toparlayarak yaptığı sert konuşmayı sürdürdü.
'HER ŞEYİ BERBAT EDİYORSUNUZ'
Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin özel haberine göre; yenilginin yanı sıra ‘ruhsuz futbol’ nedeniyle sinirlenen ve duygusal anlamda çöküş yaşayan Özbek şu ifadeleri kullandı:
"Biz herksin bizi tenkit ettiği bir ortamda gecemizi gündüzümüze katarak, günde 2-3 bile saat uyumadan bu kulüp için her şeyimizi veriyoruz."