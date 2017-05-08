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FUTBOL

Dursun Özbek sinirden ağladı!

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:24:42

  • 1 Dursun Özbek sinirden ağladı!
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    Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından hemen soyunma odasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önce İgor Tudor’la ardından da futbolcularla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı. 

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    Özbek’in özellikle oyuncuları sert bir şekilde fırçaladığı öğrenilirken, belki de takımın karşısına ilk kez bu kadar gergin çıkan başkanın, sesinin titrediği ve gözyaşlarına hakim olamadığı ifade edildi. 

  • 3 Dursun Özbek sinirden ağladı!
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    Sinirden ağlayan Özbek, daha sonra kendisini toparlayarak yaptığı sert konuşmayı sürdürdü. 

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    'HER ŞEYİ BERBAT EDİYORSUNUZ'

    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin özel haberine göre; yenilginin yanı sıra ‘ruhsuz futbol’ nedeniyle sinirlenen ve duygusal anlamda çöküş yaşayan Özbek şu ifadeleri kullandı:

  • 5 Dursun Özbek sinirden ağladı!
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    "Biz herksin bizi tenkit ettiği bir ortamda gecemizi gündüzümüze katarak, günde 2-3 bile saat uyumadan bu kulüp için her şeyimizi veriyoruz."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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