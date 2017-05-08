Dursun Özbek sinirden ağladı!

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Tartışmaların alevlendiği anda odaya giren başkan Özbek’in futbolcuların söylediği sözleri duyduğu ve daha çok sinirlenerek “Hem top oynamıyorsunuz hem de hak etmiş gibi bir de üzerine izin istiyorsunuz. Bu nasıl iş!” diyerek tepkisini dile getirdiği öğrenildi.