Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1.Lig'de 32'nci hafta karşılaşmasında Süper Lig yolundaki Yeni Malatyaspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Haftalar sonra maç eksiğiyle liderliği Sivasspor'a kaptıran Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef liderlik koltuğunu yeniden geri almak. Peki, Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ADANA DEMİRSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Yeni Malatya, Sivasspor'un dün Bandırmaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükselmesinin ardından koltuğunu geri almak için mutlak 3 puan almak zorunda. Adana Demirspor ise zor günler geçiriyor. Ligde 34 puanla 13'üncü bulunan Adana Demirspor, küme hattındaki Büyükşehir Gaziantep'in yalnızca 1 puan üstünde yer alıyor. Küme düşme riskinden uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi sahasında oynayacağı karşılaşmada seyircisinin de desteğiyle galibiyetin peşinde olacak. Zorlu Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak kritik maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR'LU TARAFTARLARDAN MALATYA'LI FUTBOLCULARIN KALDIĞI OTELİN ÖNÜNDE EYLEM

TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Adana Demirsporlu bir grup taraftar, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcularının konakladığı otelin çevresinde izinsiz gösteri yaptı.Evkur Yeni Malatyaspor kafilesi, 32. hafta karşılaşması için Adana'ya gelerek bir otele yerleşti. Bir grup Adana Demirspor taraftarı, konuk ekibin kaldığı otelin önüne gelerek izinsiz gösteri yaptı. Polis, taraftar grubunu otel çevresinden uzaklaştırdı.

İRFAN BUZ: BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma karşısında kötü bir oyunla 5-0 mağlup olduklarını ifade ederek, "Çok erken goller yedikten sonra kırılma anı penaltı pozisyonuydu. Oyuncumuz penaltıyı atamadı. İkinci devreye çıktığımızda tabii moral motivasyonumuz düşmüştü. Sonuçta kötü oynadık, kaybettik ve bu olayı bitirdik." diye konuştu.

Futbolda her şeyin olabileceğini kaydeden Buz, dün kente geldiklerinde istenmeyen olaylarla karşılaştıklarını belirtti.

Ellerinden gelen her şeyi yaparak 57 puanla takımı ligde lider konuma getirdiklerini vurgulayan Buz, şöyle devam etti:

"Bu takım lider. Eğer bir takım liderse kaybedebilir her şey olabilir. Hiç bir futbolcu, teknik adam gelip, burada böyle kaybetmek istemez ancak üzücü tarafta şu var; diğer taraftarlarımızı tenzih ediyoruz ancak dün akşam havaalanında karşılanıyoruz. Protesto edebilirsiniz. Aileye küfür ederek, bu futbol takımını polis eskortuyla tesislere kadar getirecek ve burada da taşlanacak kadar bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Maç kaybetmiş olabiliriz ama bu Malatya'nın takımı."

Futbolcularına olan güveninin tam olduğunun altını çizen Buz, "Önümüzde çok önemli 3 müsabakamız var. Pazartesi günü Adana Demirspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Biz şampiyon olacağız. Biz inanıyoruz, inanarak buraya geldik. 3 tane maçımız var, hepsini kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

YENİ MALATYASPOR'DAN "TARAFTAR YASAĞINA" TEPKİ

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları müsabakaya Malatyalı futbolseverlerin alınmayacağının açıklanmasına tepki gösterdi.

Erdal Gündüz'ün kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"8.05.2017 tarihinde oynanacak olan Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçına taraftarlarımızın alınmaması ile ilgili İl Spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu bu kanunsuz kararı yönetim kurulu olarak doğru bulmuyoruz. Bu gibi durumlarda kulübümüzün ve rakip kulüp takımının ortak onayının alınması gerekmektedir. Sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçında kulübümüz Adana Demirspor taraftarlarına kapılarını açmıştır. Aynı özveriyi Adana Demirspor ve Adana İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan da beklemek en doğal hakkımızdır. Bu hukuksuz durumun bir an önce giderilmesini temenni ediyoruz. Taraftarlarımızın takımı destekleme özgürlüğünü kimse elinden alamaz."

YENİ MALATYASPOR'DA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek bir basın toplantısı düzenleyerek, yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bandırma maçından sonra yaşanan olayları ve kalan haftaları değerlendiren Gevrek, camianın her kesimine çağrıda bulunarak, "Şampiyonluk için son 3 haftaya yoğunlaşalım" dedi.

Saat 15.30'da başlayan basın toplantısına Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ile birlikte katılan Gevrek, "Şehir olarak, teknik heyet, futbolcular ve yerel basınımız olarak her zaman birbirimize yakın olmamız lazım. Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeridir birlikte hareket etmemiz, sahip çıkmamız lazım. Son haftalarda oynadığımız maçlarda bizim açımızdan kötü oyun sergiledik. Bandırma müsabakasına baktığınız zaman hakikaten çok kötü futbol oynadık ve karşılığında 5-0 mağlup olduk. Takımımız 5 puan farkla liderdi ama 2 puanla yine lider. Bir önceki haftaya göre avantajımız daha az sürüyor doğru ama yarış içerisinde hiç bir şey kayıp etmedik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, yanlışlarımızı her maçta teknik ekibimizin, futbolcularımızın mutlaka ortaya çıkarması gerekiyor. Galibiyetlerden sonrada eğer hatalarımız varsa onlardan da ders çıkarıyoruz" dedi.



"3 MAÇIMIZ VAR, BİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Alınan farklı mağlubiyeti kimsenin beklemediğini aktaran Gevrek canı yanan taraftarın tepki vermesini normal karşıladıklarını ancak birkaç münferit ve provokasyon olayını kabul edemeyeceklerini söyledi. Adil Gevrek, "Mağlubiyetin hem taraftarlarımızı hem camiamızı üzdüğünü çok iyi biliyorum. Ama yaşanan olaylar belki de Malatya da ilktir. Bir taraftar grubunun bir araya gelerek havaalanında ve tesislere kadar gelerek takıma tacizde bulunması kabul edilebilir şeyler değildir. Biz gerçek Malatyataraftarını iyi tanıyoruz. Biz önceki senelerde şampiyonluğa oynadığımız da 10 bin taraftarın karşısında oynadık. 100 bin kişi şampiyonluğu kutladık. 100 kişilik taraftarın çıkardığı olayları da binlerce insana asla mal etmiyoruz. Hala liderken eğer bir mağlubiyetten sonra bunlar yapılıyorsa, bu grubu taraftar olarak da kabul etmiyorum. Bir grup insanın sanki Malatya'nın gerçek taraftarıymış gibi sahiplenmesi, olay çıkarması doğru değildir. Bu takımdaki her futbolcu bize emanettir. Dünyanın farklı ülkesinden buraya futbol oynamaya gelen insanlar. 57 puanı bu takımda futbol oynayan futbolcular aldı. Zaten mağlubiyetin vermiş olduğu psikolojik durum var. Moralleri bozuk hepsinin, hepsi mağlubiyeti unutup yaşanan olumsuz olaylarla karşılaştı. Yeni Malatyaspor'un gerçek taraftarını biz her gittiğimiz yerde görüyoruz. Tabii ki taraftarımız takımı protesto edebilir ama futbolculara fiziki temasta bulunmaya çalışmak doğru değildir. Biz mağlubiyeti zaten unuttuk, bu olayları da unutmak istiyoruz. Önümüzde 3 maçımız var bir şey bitmiş değil. Bu şehirde yaşayan taraftarımız, camiamız şampiyonluğu hak ediyor. Allah'ın izniyle bu takım Süper lige çıkacaktır. Adana Demir maçını inşallah galip gelmek istiyoruz. Bolu takımı ile maçımız var kendi evimizde. Bu takıma inanan herkes iyi günde kötü günde takımının yanında olsun" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN YENİ MALATYASPOR'A MORAL

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen haftaki 5-0'lık farklı yenilginin ardından takımın Malatya'ya dönüşünde havaalanında futbolcular ile taraftar arasında yaşanan gerginlik, sona erdi. Taraftarlar tesislere giderek, oyunculara moral verdi.

Nurettin Soykan Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, Adana Demirspor maçı öncesi futbolculara moral verdi.

Taraftar ile futbolcular arasında takımın Malatya'ya dönüşünde havaalanında meydana gelen olaylara bağlı olarak yaşanan gerginlik tatlıya bağlandı.

'Bizler inandık, sizde inanın bizim için bu maçı alın' tezahüratında bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Futbolculara, Adana Demirspor maçı öncesi moral veren taraftarlar, tezahüratlarını antrenman sahasında da sürdürdü.

ADANA DEMİRSPOR MAÇA HAZIR

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi-lacivertli takımın teknik patronu Tekin İncebaldır yönetiminde, Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan çalışmalar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra Boluspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda mini kalelerle maç yaptı.

Sakatlıkları süren Onur, Raspopovic ile Boluspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Göksu çalışmalara katılmazken, yine deplasmandaki maçta burnuna darbe alan Alican'ın doktorlar tarafından yapılan kontrolünde çatlak olduğu açıklandı. Tecrübeli oyuncu tedbir amaçlı antrenmana çıkmazken, oynamasına herhangi bir engel olmadığı belirtildi.

Teknik Direktör Tekin İncebaldır, Yeni Malatyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve taraftarlardan bu önemli maçta kendilerini sonuna kadar desteklemelerini istedi.