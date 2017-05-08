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Joao Pereira: "Başımızı öne eğme zamanı değil"

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, önemli hedefleri gerçekleştirmek için 4 maçlarının daha kaldığını söyleyerek, "Başımızı öne eğme zamanı değil" dedi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:29:24 Güncelleme: 11:36:02

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuldu. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı tepti.

Takımın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereire, önemli bir maçı kaybettiklerini belirterek, "Ligde 4 sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olur ise olsun hep birlikte olmalıyız "ifadelerini kullandı.

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