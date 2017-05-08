TFF 1.Lig'de 32'nci hafta karşılaşmasında Altınordu, Elazığspor'la karşılaşacak. Süper Lig yolunda play-off'a kalmak isteyen Altınordu, evindeki maçta mutlak 3 puan istiyor. Peki, Altınordu - Elazığspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ALTINORDU - ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1. Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Altınordu, Elazığspor'la kozlarını paylaşacak. Alt yapıdan çıkardığı oyuncularla ligin en genç takımı olan Altınordu, aldığı başarılı sonuçlarla play-off'un kapısına dayandı. 31 maçta 46 puan toplayan Ege ekibi, Elazığspor'u yenerse play-off'taki son takım olan Göztepe ile aynı puana ulaşacak. Hatanın telafisi olmadığı haftalarda Altınordu'da tek hedef ligin sonuna kadar kazanarak rakiplerinin hata yapmasını beklemek. Ligin ikinci yarısında iyi bir grafik sergileyen ve 31 haftada 37 puan toplayan Elazığspor'da deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu Altınordu - Elazığspor maçı 8 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 16.30'da başlayacak. Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanacak kritik maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ALTINORDU ÇIKIŞTA

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek çıkışını sürdüren Altınordu, sezonun ikinci yarısındaki performasıyla ilk devrede topladığı puanı şimdiden geçti. Devre arasına 22 puanla giren kırmızı lacivertliler, ikinci yarıda bitime 3 hafta kala 24 puanı hanesine yazdırdı. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 46 puana ulaşan Altınordu, play off barajıyla puan farkını 2'ye düşürdü.

"ELAZIĞSPOR'U YENMELİYİZ"



Pazartesi günü evinde Elazığspor'la karşılaşacak Altınordu, son 2 sınavında play off yarışındaki rakibi Ümraniyespor'la deplasmanda, ilk 2 mücadelesi veren Eskişehirspor'la taraftarı önünde karşı karşıya gelecek. Etap etap ilerleyeceklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 6 için öncelikle Elazığspor'u yenmeliyiz. Kazanırsak, Ümraniyespor deplasmanı final niteliği taşıyacak" dedi.

ELAZIĞSPOR BASIN SÖZCÜSÜ GÜLAÇ: İKİNCİ YARININ FLAŞ EKİBİYİZ

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, son 9 maçta bir kez yenildiklerini belirterek, "İkinci yarının flaş ekibi olduğumuz gerçeği ortadadır." dedi.

Gülaç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son iki haftada Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor maçlarında berabere kaldıklarını ve gol atamadıklarını anımsattı.

Önceki haftalara kıyasla tempolarının düştüğünü, hedefsiz kalmanın bunda etkisi olduğunu vurgulayan Gülaç, "Küme düşme hattında rahatladık, matematiksel olmasa da inşallah bir sıkıntı olmayacak. Sezon boyunca süren psikolojik savaşın sporcuları da etkilediğini düşünüyorum. Sevindirici olan taraf son 9 haftada sadece bir kere yenilmiş olmamız. İkinci yarının flaş ekibi olduğumuz gerçeği ortadadır. Bazen böyle kısmi düşüşler olabilir." diye konuştu.

Gülaç, ligin 32. haftasında Altınordu ile yapacakları maç öncesi sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna ilişkin, "Altınordu maçı öncesi cezalı oyuncumuz yok. Hakan Bilgiç omuzundan ameliyat olmak için Belçika'ya gitti. İnşallah başarılı bir ameliyat geçirir ve hiçbir sıkıntı olmadan döner. Diarra, dün akşam sakatlandığı için oyundan çıkmıştı. Adalesinde yırtık şüphesi var." ifadelerini kullandı.