TFF 1. Lig'de 32'nci hafta karşılaşmasında Manisaspor, Balıkesirspor'un konuğu oluyor. Ligde son haftalara girilirken düşmemek için varını yoğunu ortaya koyan Manisaspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Balıkesirspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BALIKESİRSPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde ligde kalmak isteyen Manisaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak. Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren Balıkesirspor - Manisaspor maçı TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak.

MANİSASPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Ligde zor günler geçiren Manisaspor bugün Balıkesirspor deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. 31 haftada 33 puan toplayan Ege temsilcisi, 3 hafta üst üste kazandıktan sonra küme hattından kurtulmuştu. Ancak son 2 haftada oynadığı Büyükşehir Gaziantep ve Altınordu maçlarını kaybeden Manisaspor'un hata yapma şansı kalmadı. Bir maç fazlası olan Şanlıurfa ve Büyükşehir'in 33 puana ulaştığı haftada Manisaspor kazanamazsa kalan 2 haftada kendini ateş hattının içinde bulacak.

"MANİSASPOR DÜŞMEYECEK"

TFF 1'inci Lig'de Altınordu yenilgisiyle son 3 haftaya düşme hattının 3 puan üzerinde giren Manisaspor'da Basın Sözcüsü Serkan Özşen, ligde kalarak yeni sezonda yollarına sıkıntısız devam edeceklerini söyledi. Pazartesi günü oynayacağı Balıkesirspor maçına hazırlanan Manisaspor'da Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Denizlispor galibiyetleriyle birlikte önemli bir çıkış yakaladıklarını ama ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Altınordu yenilgileriyle duraklama dönemi yaşadıklarını ifade eden Özşen, "Bu yenilgilere rağmen halen puan avantajımız var" dedi.



Önlerinde 3 önemli 90 dakika olduğunu vurgulayan Serkan Özşen, "Kimse bu iki mağlubiyete her şeyin sonu gözüyle bakmasın. TFF 1'inci Lig'de kalma konusunda karamsar değiliz. Manisaspor ligde kalarak yeni sezonda daha başarılı bir şekilde TFF 1'inciLig'de yoluna devam edecektir. Balıkesir deplasmanından puan ya da puanlarla döneceğiz. Sonrasında evimizde oynayacağımız Şanlıurfaspor maçında ve son hafta deplasmanda oynayacağımız Boluspor karşılaşmasında avantajlı durumumuzu devam ettireceğiz. Teknik heyet ve futbolcularımıza bu kader birlikteliğinde sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.

BALIKESİRSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek 9 haftalık galibiyet hasretine son veren Balıkesirspor, pazartesi günü konuk edeceği Manisaspor'u mağlup ederek bu kez iç sahadaki 3 puan özlemine nokta koymayı amaçlıyor.



Ligin 21'inci haftasında Atatürk Stadı'nda Bandırmaspor derbisini 5-0 kazandıktan sonra mart ve nisan aylarında iç sahada çıktığı 5 maçta da galip gelemeyen Balıkesirspor, bu periyotta Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Altınordu ile berabere kaldı, Denizlispor ve Boluspor'a ise mağlup oldu. Ligde bu sezon oynadığı 31 maçta 9 galibiyet alan Balıkesirspor, Atatürk Stadı'nda 5, deplasmanda ise 4 kez 3 puan sevinci yaşadı.

SAİT KARAFIRTINALAR: AVANTAJI KAYBETTİK AMA...

TFF 1'inci Ligi'nde Manisaspor, sahasında Altınordu'ya 2-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamazken siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Avantajı kaybettik ama ligde kalacağız" dedi.



Altınordu karşısında cezalı İsmail Haktan ve Sebaihi'nin eksikliğini fazlasıyla hissettiklerini dile getiren Karafıntınalar, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak umudumuzu yitirmeyeceğiz. Önümüzde zor ve riskli karşılaşmalar var. Çok dikkatli olmalıyız, kaybetme lüksümüz kalmadı" diye konuştu.



Pazartesi günü Balıkesirspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Balıkesirspor'un herhangi bir sıkıntısı yok. Sahaya rahat çıkacaklar. Önemli deplasmanlardan kritik puanlar toplayıp döndük. Balıkesir'den de istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.



Taraftarların Altınordu yenilgisi sonrası kendisine yönelik protestosunu değerlendiren Karafırtınalar, "Futbolda en küçük bir olumsuzlukta ya başkan ya teknik adamın görevi bırakması istenir. Şurada 3 hafta kaldı. Bu süreçte gidecek halim yok. Ben taraftarın söylemleriyle hareket etmem. Göreve başladığımda sadece 2 puanımız vardı, şimdi 33'e ulaştık" diye konuştu.





MANİSASPOR'DA EKSİK ÇOK



Balıkesirspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Manisaspor'da cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.



Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören İsmail Haktan'a 2, Sebaihi'ye de 3 maç ceza verdiğini belirterek, "Altınordu derbisinde de Mikic direkt kırmızı kart gördü. Kalecimiz İsmail Şahmalı'nın sakatlığı sürüyor. Yetmezmiş gibi Ümit Yasin de sakatlandı. Çok eksiğimiz var. Ancak bahane üretmeden, Balıkesirspor'u yenmeliyiz" dedi.