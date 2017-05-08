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Feyenoord yenildi, sokaklar savaş alanına döndü

Hollanda Ligi'nde zirvede yer alan Feyenoord, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Excelsior'a 3-0 mağlup olunca taraftarlar sokakları savaş alanına çevirdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:50:31 Güncelleme: 13:55:26

Hollanda Ligi'nde bitime 2 maç kala Ajax'ın 4 puan önünde lider durumda bulunan Feyenoord, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı kaybetti. Excelsior deplasmanında 3-0 kaybeden Rotterdam temsilcisi, Ajax'ın kazanmasıyla şampiyonluğu son maça bıraktı.

İHA'nın haberine göre; şampiyonluk kutlamalarına erken başlayan Feyenoord taraftarları ise, 3-0'lık mağlubiyet sonrasında sokakları savaş alanına çevirdi.

Hollanda polisi, taraftarlara müdahale konusunda yetersiz kalınca, Feyenoord'lu taraftarlar birçok dükkanı yağmaladı ve sokaklara zarar verdi. Mağlubiyete rağmen 1 puan farkla lider olan Feyenoord, son maçta sahasında Heracles'i mağlup ederse, Hollanda Ligi'ni zirvede tamamlayacak.

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