Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde oynanacak mücadeleler ile finalde yer alacak takımlar belli olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları Salı ve Çarşamba günleri Madrid ve Torino'da, final maçı ise 3 Haziran Cumartesi günü Cardiff'de oynanacak. Atletico Madrid ile Real Madrid (0-3)arasında Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Diğer karşılaşma Juventus-Monaco (2-0)



UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final rövanş maçları 11 Mayıs Perşembe günü Lyon-Ajax (1-4) ile ve Manchester Unıdet-Celta Vigo (0-1) arasında. Final mücadelesi de 24 Mayıs'ta Stockholm'de oynanacak.

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