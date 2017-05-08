Süper Lig'de 30'uncu hafta karşılaşmasında Karabükspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karabükspor evindeki maçı kazanarak Osmanlıspor'u sıralamada alt etmek istiyor. Peki, Karabükspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Karabükspor'a konuk olacak. Ligi ilk 10'da bitirmek isteyen Karabükspor'la, Osmanlıspor'un çarpışması büyük heyecana sahne olacak. DR. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda 8 Mayıs Pazartesi (bugün) oynanacak Karabükspor - Osmanlıspor maçı saat 20.00'da başlayacak. Kritik maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karabükspor - Osmanlıspor karşılaşmasını Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılılarını Serkan Gençerler, İbrahim Bozbey yapacak.

KARABÜKSPOR MAÇA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı süren Kerim Zengin ise idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-mavili kafile, idmanın ardından kart cezalısı Andre Biyogo Poko ve sakat Kerim Zengin'den yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maçı beklemeye başladı.

LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Süper Lig'de ilk defa bu sezonun 13. haftasında karşı karşıya gelen Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor, yarın ikinci maçlarına çıkacak. Ankara'da oynanan karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazanmıştı.

Ligde oynadığı 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 13 yenilgi ve 6 beraberlik alan Kardemir Karabükspor, topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ankara ekibi ise oynadığı 29 karşılaşmadan 9'ar galibiyet ve yenilgi aldı. 11 maçta da berabere kalan Osmanlıspor, 38 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

HAMZAOĞLU'YLA BİR KEZ KAYBETTİ

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve başlaması sonrasında bir kez kaybeden başkent ekibi 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

KARABÜKSPOR'DA HEDEF İLK 10'A GİRMEK

Kardemi̇r Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, hedeflerinin son haftalarına girilen Spor Toto Süper Lig'i ilk 10 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Barisic, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 Mayıs Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanarak üst sıralara yükselmek istediklerini belirtti.

Osmanlıspor'un çok iyi baskı yapan ve kontrataklara iyi çıkan bir ekip olduğunu vurgulayan Avusturyalı teknik adam, "Osmanlıspor, bize sıkıntı oluşturabilecek bir ekip. Bunun bilincindeyiz ve iyi çalışıyoruz. Basit hatalar yapmak istemiyoruz. Rakibe boş alan bırakmayarak, iyi bir pozisyon oyunu oynayıp, kanatlardan yapacağımız ataklarla etkili olmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Ofansif futbol oynayarak goller bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de 36 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü, "Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek ama bizim için en önemlisi oyunumuzu geliştirmek ve daha iyi futbol oynamak. Konumumuz itibarıyla ligde biraz rahatladığımızı söyleyebiliriz. Tabi bu rahatlıkta önümüzdeki yılın da planlamasını yapmaya başladım. Her maç bizim için bir bonus. Dolayısıyla yine her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.