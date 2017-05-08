Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında Caferağa Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmada, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı. İki kulübün yöneticileri arasında da arbede yaşanmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, Habertürk TV'ye konuştu, yaşananları anlattı. Eyigüngör şunları söyledi:

"Koltuk ayrılmadığı tamamen safsatadır. Bizim resmi evraklarımız Fenerbahçe Kulübü'nde, federasyonda, emniyette, Gençlik ve Spor Bakanlığımız'da da vardır. Bilet konusunun öncesinde gerginlik yaratılacak bir durum kesinlikle söz konusu değildi. Biz, Aziz Yıldırım ya da Mahmut Uslu buraya gelemez' ifadesini kesinlikle kullanmadık. Böyle bir açıklama yapsak zaten onlara yer vermezdik. Basketbol yönetmeliğinde iki kulüp anlaşmadığı takdirde deplasman ekibine yüzde 10'luk yer verileceği zaten yazar. Maçtan 1 saat önce Fenerbahçe yöneticisi Ozan Balaban'a bu yerleri gösterdik. Kendisi de bize teşekkür ettik.

Beşiktaşlı taraftarlara yer vermedik. Bizim taraftar kitlemiz her geçen gün büyümektedir. İyi oynuyoruz, oynamaya da devam ediyoruz. Aziz Yıldırım'ı yanındakiler yanlış yönlendiriyor. Bu idarecisi midir, menajeri midir, yöneticisi midir bunu bilemem. Fenerbahçeli oyunculara herhangi bir teklifimiz olmadı. Lig daha bitmedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Aziz Yıldırım'ın imzasıyla Disiplin Kurulu'na sevk edildim. 26 Ekim 2017'de ihraç talebini kabul ederek yönetim kuruluna verdi. Fenerbahçe tüzüğü gereği de yönetim kurulu da bunu onaylamadan yürürlüğe girmiyor. 26 Ekim neresi, 8 Mayıs 2017 neresi? Aziz Yıldırım evveliyatını bilmiyor herhalde. Disiplin Kurulu 26 Ekim'de zaten bunun kararını verdi ve bana iletildi. Herhalde arkadaşlar bu 7 aylık dönemde Aziz Yıldırım'ın önüne bu evrakları götürmediler. O benim sorunum değil, onların sorunu. Aziz Yıldırım önce çalışma arkadaşlarıyla konuşsun.

Bize 2 yıldır Fenerbahçe maçlarında kesinlikle protokol tribününde yer verilmiyor. Bunu federasyon yöneticileri de biliyor. 7 Mayıs 2017 Türk spor tarihi bana göre kara bir gündür. Ev sahibiyiz, misafir yöneticiler geldiğinde ayağa kalkıp "hoş geldiniz" deriz. Ben de ayağa kalktım, önümdeki arkadaşımı itti. 'Hoş geldiniz başkan' dediğim anda sol gözüme darbe geldi. Bunu bütün Türkiye gördü. Fotoğraflar, videolar hem basında hem de emniyette var.

Aziz Yıldırım hala 'tokat attım, yaptım yine yaparım' diye konuşuyor. Bu bir suçtur. Bunun gereğini mahkemeler yapacaktır. Basketbol federasyonu, spor bakanlığı ve savcılık soruşturma başlattı. 'Yarın ola hayrola' diyelim. Fenerbahçe yöneticileri dışında farklı kişiler de yönetici sıfatıyla göreve geliyor. Yönetici olmayan kişiler vardı. Ben onları tanımıyorum, kimse de tanımıyor. Silahlı insanlar vardı. Herhalde tedbirler daha fazla olur.

Biz Türk sporunda ilerleyip bir yerlere gelmek istiyorsak bu tür yöneticilerin olmaması lazım. Burada kadın basketbolu oynuyoruz. Ne yazıktır ki eşime ve kızlarıma da saldırı oldu. 'Kadına el kalkmaz' diye biliyorduk, yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum."