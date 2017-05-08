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Altay - Çorum Belediyespor
FUTBOL

Altay - Çorum Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Altay, evinde Çorum Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Altay - Çorum Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:06:20 Güncelleme: 16:08:56

Türkiye 3.Lig 1.Grup Yarı Final mücadelesinde Cüneyt Biçer yönetimindeki Altay, evinde Çorum Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Altay - Çorum Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALTAY - ÇORUM BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Utku Tunavelioğlu ve Aykut Küçük yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

● Altay, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Çorum Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Altay, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

● Çorum Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Altay, evinde oynadığı son maçta Beylerbeyi'ni 6-1 yendi.

● Çorum Belediyespor, deplasmanda oynadığı son maçta Kozan Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

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